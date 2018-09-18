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    У Києві дівчина вистрибнула з 11 поверху

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    У Києві дівчина вистрибнула з 11 поверху

    Попередньо, поліція вважає, що йдеться про самогубство

    У Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці.

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Трагедія сталася в багатоповерхівці на вулиці Якуба Коласа, 13.

    Загибла була 2002 року народження. Причини такого вчинку з'ясовують слідчі.

    На місці трагедії знаходяться медики, поліцейські та батьки дівчини.

    Попередньо, поліція вважає, що йдеться про самогубство.

    Нагадаємо, 13 вересня в Солом'янському районі Києва за адресою Кадетський Гай, 6, виявили труп жінки. За попередньою інформацією, жінка випала з 7-го поверху.

    Раніше повідомлялося, що 31 серпня у Дніпрі 16-річна дівчина та 18-річний хлопець вистрибнули з вікна 8-го поверху.

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