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    На Київщині пожежа знищила 23 га пшениці

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    <span lang="UK">Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано - на площі 177 га</span> - На Київщині пожежа знищила 23 га пшениці
    Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано - на площі 177 га

    Горіло пшеничне поле площею 200 га

    У неділю, 4 серпня, поблизу с. Вікторівка Миронівського району Київської області виникла пожежа пшениці на корені (загальна площа поля 200 га). Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    О 15:50 пожежу було ліквідовано.

    Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано пшеницю на площі 177 га.

    Причина пожежі встановлюється.

    До гасіння залучалось 10 чоловік та 3 одиниці техніки.

    Як повідомлялося, 2 серпня у Херсонській області у Новозбурівському лісництві сталася пожежа на площі 5,1 га.

    29 липня  в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району на Херсонщині горить ліс - зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.

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