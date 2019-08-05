На Київщині пожежа знищила 23 га пшениці
Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано - на площі 177 га
Горіло пшеничне поле площею 200 га
У неділю, 4 серпня, поблизу с. Вікторівка Миронівського району Київської області виникла пожежа пшениці на корені (загальна площа поля 200 га). Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
О 15:50 пожежу було ліквідовано.
Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано пшеницю на площі 177 га.
Причина пожежі встановлюється.
До гасіння залучалось 10 чоловік та 3 одиниці техніки.
Як повідомлялося, 2 серпня у Херсонській області у Новозбурівському лісництві сталася пожежа на площі 5,1 га.
29 липня в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району на Херсонщині горить ліс - зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.