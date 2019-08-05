На Київщині пожежа знищила 23 га пшениці



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Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано - на площі 177 га

Горіло пшеничне поле площею 200 га

У неділю, 4 серпня, поблизу с. Вікторівка Миронівського району Київської області виникла пожежа пшениці на корені (загальна площа поля 200 га). Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 15:50 пожежу було ліквідовано.

Вогнем знищено пшеницю на площі 23 га, врятовано пшеницю на площі 177 га.

Причина пожежі встановлюється.

До гасіння залучалось 10 чоловік та 3 одиниці техніки.

Як повідомлялося, 2 серпня у Херсонській області у Новозбурівському лісництві сталася пожежа на площі 5,1 га.

29 липня в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району на Херсонщині горить ліс - зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.