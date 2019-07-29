У Херсонській області зайнялася хвоя на площі приблизно 1,2 га (фото)



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Попередньо, зайнялася низинна хвоя на площі

Поліція встановлює причини загоряння на території Збур’ївського лісництва у Херсонській області. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району горить ліс. Попередньо, зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.

«Працівники Голопристанського відділення поліції забезпечили охорону місця події для недопущення на територію небезпечної зони громадян. Над ліквідацією пожежі працювали рятувальники служби з надзвичайних ситуацій та працівники лісництва, було задіяно п’ять пожежних автомобілів та два трактори. Вогонь вдалося загасити, постраждалих немає», - вказано у повідомленні.

Як повідомив начальник Голопристанського відділення поліції Олександр Воропаєв, наразі на місці продовжують працювати рятувальники та слідчо-оперативна група відділення поліції, які проводять усі необхідні заходи щодо встановлення обставин загоряння.

Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку.