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    На Херсонщині загорілося п’ять гектарів лісу

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    Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню - На Херсонщині загорілося п’ять гектарів лісу
    Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню
    Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

    До гасіння пожежі у Новозбурівському лісництві залучено 20 одиниць техніки та 62 рятувальники

    У Херсонській області у Новозбурівському лісництві сталася пожежа на площі 5,1 га.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Херсонській області.

    Зазначається, що 2 серпня о 14:50 рятувальникам надійшло повідомлення від лісників про загорання лісової підстилки у 14-му квадраті Збур’ївського лісництва.

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    «До її гасіння залучено 20 одиниць техніки та 62 особи, з них від Головне Управління ДСНС України у Херсонській області 7 одиниць техніки та 32 чоловік особового складу. На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС України в Херсонський області на чолі з полковником Сергієм Чорним», - заявили в ДСНС.

    Пожежу локалізовано о 16:30 на площі 5,1 га.

    Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню.

    Нагадаємо, 29 липня  в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району на Херсонщині горить ліс - зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.

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