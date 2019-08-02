На Херсонщині загорілося п’ять гектарів лісу



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Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

До гасіння пожежі у Новозбурівському лісництві залучено 20 одиниць техніки та 62 рятувальники

У Херсонській області у Новозбурівському лісництві сталася пожежа на площі 5,1 га.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Зазначається, що 2 серпня о 14:50 рятувальникам надійшло повідомлення від лісників про загорання лісової підстилки у 14-му квадраті Збур’ївського лісництва.

«До її гасіння залучено 20 одиниць техніки та 62 особи, з них від Головне Управління ДСНС України у Херсонській області 7 одиниць техніки та 32 чоловік особового складу. На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС України в Херсонський області на чолі з полковником Сергієм Чорним», - заявили в ДСНС.

Пожежу локалізовано о 16:30 на площі 5,1 га.

Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню.

Нагадаємо, 29 липня в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району на Херсонщині горить ліс - зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектари.