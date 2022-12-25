На Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ

Голова Київської обладміністрації вже обговорив питання відкриття «Пунктів незламності» з предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм

У Київській області створять «Пункти незламності» на базі храмів Православної церкви України. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба за результатами зустрічі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

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«Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є «Пункти незламності», що будуть створені на базі храмів», – зазначив Кулеба.

З Єпіфанієм Кулеба зустрівся напередодні різдвяних свят. Очільник ОВА подякував митрополиту за підтримку та допомогу Київщині, а також зазначив, що для нього велика честь отримати від предстоятеля ПЦУ орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня.

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«Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово.

Також нещодавно в Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності».