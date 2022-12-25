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На Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ

Альона Боженко
glavcom.ua
На Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ
У храмах Київщини відкриють «Пункти незламності»
фото: ДСНС

Голова Київської обладміністрації вже обговорив питання відкриття «Пунктів незламності» з предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм

У Київській області створять «Пункти незламності» на базі храмів Православної церкви України. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба за результатами зустрічі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

«Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є «Пункти незламності», що будуть створені на базі храмів», – зазначив Кулеба.

З Єпіфанієм Кулеба зустрівся напередодні різдвяних свят. Очільник ОВА подякував митрополиту за підтримку та допомогу Київщині, а також зазначив, що для нього велика честь отримати від предстоятеля ПЦУ орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня.

«Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня», – додав він.

На Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово.

Також нещодавно в Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності».

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Теги: Київщина орден пункти незламності

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