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    На Київщині п’яний таксист збив на смерть пішохода і втік

    • Розсилка
    На Київщині п’яний таксист збив на смерть пішохода і втік

    Правоохоронці встановили марку автомобіля і затримали його власника

    На спецлінію 102 надійшло повідомлення від випадкових свідків про те, що у Рокитному водій автомобіля збив людину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя, та протягнув за собою її ще близько 50 метрів. Порушник зник з місця пригоди.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, 43-річний чоловік загинув на місці.

    На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група для документування правопорушення. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили марку автомобіля і виявили його власника. Ним виявився 36-річний таксист, житель Рокитного, який намагався приховати свою причетність до даного ДТП та загнав авто до гаража.

    Відомо, що в момент ДТП водій таксі був напідпитку.

    Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Авто правопорушника знаходиться на штрафмайданчику, тіло загиблого направлено на експертизу.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 26 лютого, в Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка «Укрпошти» в'їхала в поліцейський Mitsubishi Outlander. Водій вантажівки відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння.

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