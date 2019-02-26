На Київщині п’яний таксист збив на смерть пішохода і втік



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Правоохоронці встановили марку автомобіля і затримали його власника

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від випадкових свідків про те, що у Рокитному водій автомобіля збив людину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя, та протягнув за собою її ще близько 50 метрів. Порушник зник з місця пригоди.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, 43-річний чоловік загинув на місці.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група для документування правопорушення. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили марку автомобіля і виявили його власника. Ним виявився 36-річний таксист, житель Рокитного, який намагався приховати свою причетність до даного ДТП та загнав авто до гаража.

Відомо, що в момент ДТП водій таксі був напідпитку.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Авто правопорушника знаходиться на штрафмайданчику, тіло загиблого направлено на експертизу.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 26 лютого, в Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка «Укрпошти» в'їхала в поліцейський Mitsubishi Outlander. Водій вантажівки відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння.