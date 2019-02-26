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    У Києві вантажівка «Укрпошти» врізалася в авто поліції (фото, відео)

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    Поліція зупинила МАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху - У Києві вантажівка «Укрпошти» врізалася в авто поліції (фото, відео)
    Поліція зупинила МАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху
    Фото: Інформатор

    Водій вантажівки відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння

    У ніч на вівторок, 26 лютого, в Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка «Укрпошти» в'їхала в поліцейський Mitsubishi Outlander. Це сталося після того, як правоохоронці зупинили МАЗ для перевірки, повідомляє Інформатор.

    Інцидент стався близько півночі, коли патрульні помітили МАЗ, що рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили вантажівку. Однак коли вони почали виходити з машини, вантажівка почала здавати назад і зачепила Outlander.

    На щастя, копи встигли зреагувати і уникли серйозних пошкоджень автомобіля.

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    У Києві вантажівка «Укрпошти» врізалася в авто поліції (фото, відео)
    У Києві вантажівка «Укрпошти» врізалася в авто поліції (фото, відео)
    У Києві вантажівка «Укрпошти» врізалася в авто поліції (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій вантажівки довгий час не хотів залишати кабіну, а також відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння. Пізніше, чоловік зовсім почав стверджувати, що водій - не він. Втім, те, що водій - саме він, зафіксувала камера спостереження.

    Нагадаємо, 25 лютого в селі Нові Петрівці під Києвом при спробі поліції зупинити авто водія-порушника правоохоронці розбили дві автівки і врізалися в магазин.

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