  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині рятувальники дістали чоловіка з колодязя (фото)

    • Розсилка
    Чоловіка витягли&nbsp;<span lang="UK">за допомогою рятувальної мотузки&nbsp;</span> - На Київщині рятувальники дістали чоловіка з колодязя (фото)
    Чоловіка витягли за допомогою рятувальної мотузки 
    Фото: ДСНС

    Чоловік не міг самостійно вибратися з криниці

    У вівторок, 2 липня, в с. Григорівка у Тетіївському районі Київщини чоловік упав у криницю і не міг самостійно вибратись. Повідомлення про подію надійшло до оперативно – диспетчерської служби Тетіївського району о 15:31.

    До місця виклику було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

    По прибуттю рятувальниками за допомогою рятувальної мотузки було врятовано чоловіка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині рятувальники дістали чоловіка з колодязя (фото)
    На Київщині рятувальники дістали чоловіка з колодязя (фото)

    Як повідомлялося, 31 травня в Ірпені літня жінка впала у колодязь.

    3 червня у с. Заворичі Броварського району жінка впала у криницю.

    Читайте також
    ДСНС Київщина рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ