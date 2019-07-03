На Київщині рятувальники дістали чоловіка з колодязя (фото)



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Чоловіка витягли за допомогою рятувальної мотузки Фото: ДСНС

Чоловік не міг самостійно вибратися з криниці

У вівторок, 2 липня, в с. Григорівка у Тетіївському районі Київщини чоловік упав у криницю і не міг самостійно вибратись. Повідомлення про подію надійшло до оперативно – диспетчерської служби Тетіївського району о 15:31.

До місця виклику було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

По прибуттю рятувальниками за допомогою рятувальної мотузки було врятовано чоловіка.

Як повідомлялося, 31 травня в Ірпені літня жінка впала у колодязь.

3 червня у с. Заворичі Броварського району жінка впала у криницю.