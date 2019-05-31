В Ірпені пенсіонерка впала в колодязь (фото)



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Рятувальники за допомогою пожежно-рятувального спорядження допомогли старенькій вибратись із холодної пастки Фото: ДСНС

Рятувальники дістали стареньку з глибини близько шести метрів

Сьогодні, 31 травня, о 08:23 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про нещасний випадок, який трапився з літньою жінкою в м. Ірпінь на вулиці Гостомельське Шосе.

«На місце виклику було негайно направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ірпінь. Прибувши на місце стало відомо, що жінка впала в криницю та не мала змоги вибратись самостійно», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою пожежно-рятувального спорядження, рятувальної мотузки та штурмової драбини допомогли старенькій вибратись з холодної пастки.

Варто зауважити, що глибина колодязя сягала близько 6-ти метрів.

Надавши потерпілій невідкладну домедичну допомогу, рятувальники передали її до рук лікарів служби екстреної медичної допомоги, які за викликом прибули на місце події.