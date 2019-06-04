На Київщині жінка впала у семиметровий колодязь (фото)



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Рятувальники за допомогою мотузки та штурмової драбини допомогли вибратись жінці Фото: ДСНС

Жінку з криниці дістали рятувальники

У понеділок, 3 червня, у с. Заворичі Броварського району жінка впала у криницю. Повідомлення про необхідність надання допомоги надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 09:24.

До місця виклику було направлено черговий караул 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що жінка впала в 7-метрову криницю та не в змозі вибратись самостійно.

Рятувальники за допомогою мотузки та штурмової драбини допомогли вибратись жінці.

Надавши потерпілій невідкладну домедичну допомогу, рятувальники передали її працівникам екстреної медичної допомоги.

Як повідомлялося, 31 травня в Ірпені літня жінка впала у колодязь.