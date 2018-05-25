На Київщині у полі загорівся трактор (фото)

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Трактор горів у полі в Узині

Причини загоряння техніки наразі встановлюються

У четвер, 24 травня, сталося загорання на полі в м. Узин Київської області. Пожежа сталася близько 12:50.

До місця виклику було направлено черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці події рятувальниками встановлено, що на полі виникло загорання трактора «Массей». Під час гасіння пожежі залучались 9 чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Пожежу було ліквідовано о 13:58.

Причина загорання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 травня вночі сталася пожежа поблизу станції метро «Академмістечко» на проспекті Палладіна, 32, що у Святошинському районі столиці.