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    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)

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    До ліквідації пожежі було залучно близько 32-х рятувальників - Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    До ліквідації пожежі було залучно близько 32-х рятувальників

    Загоряння виникло у торговельних павільйонах біля метро

    У четвер, 24 травня, вночі сталася пожежа поблизу станції метро «Академмістечко» на проспекті Палладіна, 32, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 02:52. Про це інформує прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння виникло на покрівлі одноповерхового павільйону, розмір якого складав 20 х 15 м, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані павільйони та магазин. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

    О 03:56 пожежу на загальній площі 300 кв. м рятувальники локалізували, а о 04:25 – ліквідували.

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    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)
    Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)

    Внаслідок пожежі, в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, а також меблі, у магазині пошкоджено лоток з товарами, закопчені стіни та стеля, розібрано 15 кв. м конструкцій покрівлі.

    До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 32-х чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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