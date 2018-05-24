Біля станції метро Академмістечко сталася велика пожежа (фото, відео)

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До ліквідації пожежі було залучно близько 32-х рятувальників

Загоряння виникло у торговельних павільйонах біля метро

У четвер, 24 травня, вночі сталася пожежа поблизу станції метро «Академмістечко» на проспекті Палладіна, 32, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 02:52. Про це інформує прес-служба столичних рятувальників.

«На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння виникло на покрівлі одноповерхового павільйону, розмір якого складав 20 х 15 м, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані павільйони та магазин. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

О 03:56 пожежу на загальній площі 300 кв. м рятувальники локалізували, а о 04:25 – ліквідували.

Внаслідок пожежі, в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, а також меблі, у магазині пошкоджено лоток з товарами, закопчені стіни та стеля, розібрано 15 кв. м конструкцій покрівлі.

До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 32-х чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.