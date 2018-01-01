На Київщині викрили підземний спиртзавод глибиною близько п’яти поверхів

Спиртзавод був замаскований під овечу фабрику

У селищі Малі Єрчики Сквирського району Київської області правоохоронці викрили та ліквідували завод, який виготовляв фальсифікований спирт. Про це повідомляє прес-служба держпідприємства «Укрспирт». Підпільний завод був замаскований під овечу ферму. Виробничі потужності були розташовані під землею на глибині до п’яти поверхів.



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Потужності заводу дозволяли виробляти від 7 до 15 тонн спитру на добу

Спиртзавод був замаскований під овечу фабрику

У селищі Малі Єрчики Сквирського району Київської області правоохоронці викрили та ліквідували завод, який виготовляв фальсифікований спирт.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства «Укрспирт».

Підпільний завод був замаскований під овечу ферму. Виробничі потужності були розташовані під землею на глибині до п’яти поверхів. Обладнання підземного заводу пристосоване для перероблення контрафактного закордонного технічного спирту на питний. У приміщеннях стояв характерний запах рідини, подібний до запаху автомобільних омивачів. Рідину передали на експертизу.

Правоохоронцями було вилучено 15 тис. літрів виготовленого на цьому заводі фальсифікату та обладнання загальною орієнтовною вартістю 6,4 млн. грн. Відкрито провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, виготовлених з неякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей) Кримінального кодексу України.

Потужності заводу дозволяли виробляти від 7 до 15 тонн спитру на добу - від 14 до 30 тис. умовних пляшок горілки. Фахівці стверджують, що на такому устаткуванні неможливо досягнути повного очищення денатурованого спирту.

Наразі слідство має з'ясувати походження обладнання та власників виробництва.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині правоохоронці ліквідували цех з виробництва фальсифікованого спирту.