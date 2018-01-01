На Київщині правоохоронці ліквідували цех з виробництва фальсифікованого спирту

Під час проведення операції було вилучено товарно-матеріальних цінностей на 6,4 млн. грн.

На території Київської області співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві спільно з прокуратурою ліквідували цех, в якому виготовлявся фальсифікований спирт. Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби України, повідомляє «Главком». «В ході операції «Акциз-2018» і розслідування кримінального



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Під час проведення операції було вилучено товарно-матеріальних цінностей на 6,4 млн. грн.

На території Київської області співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві спільно з прокуратурою ліквідували цех, в якому виготовлявся фальсифікований спирт.

Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби України, повідомляє «Главком».

«В ході операції «Акциз-2018» і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, виготовлених з неякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей) КК України, було встановлено громадянина, який організував у нежитловому приміщенні, розташованому в одному з сіл Київської області, роботу підпільного цеху з виробництва фальсифікованого спирту», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що спирт виготовлявся шляхом «перегону» і випаровування через спеціальне обладнання (ректифікаційну колону) меляси, в результаті чого отримувалась спиртовмісна суміш (спирт) сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків вилучено 15 тис. літрів виготовленого в цьому цеху фальсифікату та устаткування загальною орієнтовною вартістю 6,4 млн. грн.