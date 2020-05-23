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    На Київщині виникла пожежа на меблевій фабриці

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    На Київщині загорілася покрівля на меблевій фабриці - На Київщині виникла пожежа на меблевій фабриці
    На Київщині загорілася покрівля на меблевій фабриці

    Загорілася покрівля площею 150 кв.м

    У Київській області виникла пожежа на меблевій фабриці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

    «22 травня о 12:59 до оперативно – диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання на меблевій фабриці за адресою: Броварський район, с. Рожни, вул. Лісна», – йдеться у повідомленні.

    На місце виклику було скеровано рятувальників 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, СПК Рожни, СПК Димерка, СПК Літки та СПК Пухівка.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що загорілася покрівля в нежитловому приміщенні на площі 150 кв.м.

    Пожежу локалізовано о 13:54 та повністю ліквідовано о 15:17. На місці події працювали 16 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Причину пожежі встановлюють.

    Нагадаємо, у четвер, 21 травня, пізно ввечері сталася пожежа на території відселеної будівлі на вул. Двінській у Дарницькому районі столиці.

    пожежа ДСНС Київщина
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