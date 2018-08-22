На Київщині вже намолочено понад 1,2 млн тонн зернових



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Збір урожаю зернових

Зібрано 95,6% площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових в Київській області

Станом на 21 серпня поточного року, усіма категоріями господарств Київської області по ранній групі зернових та зернобобових з площі 280,8 тис. га зібрано 1,246 млн тонн при середній урожайності 44,4 ц/га.

Зібрано 95,6% площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових в Київській області. Про це повідомляє прес-служба Київської облдержадміністрації.

В розрізі культур:

озимої пшениці – з площі 177,8 тис. га намолочено 868,2 тис. тонн, при середній урожайності 48,8 ц/га,

ярої пшениці – з площі 9,6 тис. га намолочено 38,7 тис. тонн, при середній урожайності 40,4 ц/га,

жита – з площі 8,0 тис. га намолочено 21,6 тис. тонн, при середній урожайності 26,9 ц/га.

озимого ячменю – з площі 5,7 тис. га намолочено 24,8тис. тонн, при середній урожайності 43,2 ц/га,

вівса – з площі 3,6 тис. га намолочено 9,7 тис. тонн, при середній урожайності 26,3 ц/га,

ярого ячменю – з площі 63,2 тис. га намолочено 248,2 тис. тонн, при середній урожайності 39,3 ц/га,

гороху – з площі 12,8 тис. га, намолочено 35,0 тис. тонн, при середній урожайності 27,3 ц/га,

озимого ріпаку - з площі 41,4 тис. га намолочено 123,2 тис. тонн, при середній урожайності 29,8 ц/га.

Господарствами області триває посів озимого ріпаку, станом на 21.08.2018 посіяно 21,2 тис. га.

Крім того, господарствами області триває збір кісточкових та ягідних культур. Станом на 21 серпня зібрано зерняткових 50,4 тонн, кісточкових – 251,4 тонни, ягідних – 187 тонн. Збір плодово–ягідної продукції триває.