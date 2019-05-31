На Київщині зловили аферистку, яка ошукувала ресторани по всій Україні



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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Підозрювана привласнювала гроші людей і власників ресторану

Правоохоронцями Вишгородського району розшукано і затримано жінку, яка ошукувала ресторани по всій території України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури жінці оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

«Йдеться про раніше судиму молоду жінку, яка шахрайським способом заволоділа чужими грошовими коштами в готельно-ресторанному комплексі у м. Вишгород. Зазначимо, що підозрювана в аналогічний спосіб обдурювала людей та власників ресторанів по всій території України. Так, під час проведення слідчих дій встановлено, що вона перебуває у розшуку за скоєння ряду аналогічних кримінальних правопорушень на території Львівської, Волинської, Рівненської та Київської областей», - розповіли в прокуратурі.

Зокрема, підозрювана, називаючи себе родичкою осіб, які замовляли проведення урочистих заходів у ресторанах, просила адміністратора повернути їй грошові кошти, внесені як завдаток на замовлення у зв'язку із неможливістю проведення святкування.

До прикладу, в готельно-розважальному комплексі у м. Вишгород жінці повернули 3,5 тис. грн, які вона привласнила та зникла з місця події.

29 травня вказану особу було затримано і доставлено до Вишгородського районного суду Київської області, де їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.