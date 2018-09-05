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    На Київському судноремонтному заводі сталася пожежа (фото)

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    Ліквідація пожежі на&nbsp;Київському судноремонтному заводі - На Київському судноремонтному заводі сталася пожежа (фото)
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі на Київському судноремонтному заводі

    Пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні

    У середу, 5 вересня, об 11:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Київського судноремонтного заводу на вул. Набережно-Луговій, 8. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні.

    Об 11:49 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано. О 12:06 вогнеборці пожежу ліквідували.

    На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    На Київському судноремонтному заводі сталася пожежа (фото)
    На Київському судноремонтному заводі сталася пожежа (фото)
    Фото: ДСНС

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 5 вересня біля станції метро «Нивки» згорів ломбард «Благо».

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