Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі

Щоб загасити пожежу, рятувальникам довелося розбирати дах

У середу, 5 вересня, біля станції метро «Нивки» згорів ломбард «Благо».

Пожежа почалася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, займання сталося в результаті короткого замикання. За словами рятувальників, щоб загасити палаючий МАФ, їм довелося розбирати його дах. Незважаючи на те, що пожежники оперативно прибули на місце події і швидко загасили вогонь, сильно постраждало майно ломбарду - обгоріли стіни і стеля.

На місці працювали дві бригади рятувальників і «швидка». В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, у вівторок у будівлі МВС сталося задимлення у підвальному приміщенні.