Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
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Фото: Інформатор
Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі
Щоб загасити пожежу, рятувальникам довелося розбирати дах
У середу, 5 вересня, біля станції метро «Нивки» згорів ломбард «Благо».
Пожежа почалася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.
За попередніми даними, займання сталося в результаті короткого замикання. За словами рятувальників, щоб загасити палаючий МАФ, їм довелося розбирати його дах. Незважаючи на те, що пожежники оперативно прибули на місце події і швидко загасили вогонь, сильно постраждало майно ломбарду - обгоріли стіни і стеля.
На місці працювали дві бригади рятувальників і «швидка». В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Фото: Інформатор
Як повідомлялося, у вівторок у будівлі МВС сталося задимлення у підвальному приміщенні.