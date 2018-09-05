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    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард

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    Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі - Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Фото: Інформатор
    Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі

    Щоб загасити пожежу, рятувальникам довелося розбирати дах

    У середу, 5 вересня, біля станції метро «Нивки» згорів ломбард «Благо».

    Пожежа почалася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, займання сталося в результаті короткого замикання. За словами рятувальників, щоб загасити палаючий МАФ, їм довелося розбирати його дах. Незважаючи на те, що пожежники оперативно прибули на місце події і швидко загасили вогонь, сильно постраждало майно ломбарду - обгоріли стіни і стеля.

    На місці працювали дві бригади рятувальників і «швидка». В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Біля станції метро «Нивки» вночі згорів ломбард
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у вівторок у будівлі МВС сталося задимлення у підвальному приміщенні.

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