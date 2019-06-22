На концерті Макса Коржа у Києві злодії масово крали iPhone



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На наступний день після концерту Коржа до правоохоронців надійшло як мінімум шість заяв про крадіжки

Під час концерту відомого хіп-хоп виконавця Макса Коржа на стадіоні «Динамо» в Києві сталися мінімум шість крадіжок дорогих моделей телефонів.

Про це 22 червня повідомляє «Страна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що на наступний день після концерту, який пройшов 20 червня, до правоохоронців надійшло як мінімум шість заяв від відвідувачів концерту про крадіжки дорогих телефонів. В основному крали iPhone останніх моделей.

За всіма заявами заведені кримінальні справи по 185 статті КК України - «Крадіжка».

Столичні оперативники зауважили, що концерт - ідеальне місце для кишенькових злодіїв, так як всі дістають мобільні і знімають, відразу можна підглянути, у кого який телефон і хто куди його ховає. Водночас гучна музика заглушає всі звуки, жертва відволікається на сцену і не стежить за своїми речима.

Нагадаємо, за даними поліції Києва, 20 червня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 387 повідомлень про скоєння злочинів, з них 144 - крадіжки.