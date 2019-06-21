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    Майже 400 злодіянь за добу в Києві, а поліція звітує про зниження рівня злочинності

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    Майже 400 злодіянь за добу в Києві, а поліція звітує про зниження рівня злочинності

    Минулої доби у столиці скоєно 144 крадіжки

    За минулу добу, 20 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 387 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед кримінальних правопорушень:

    • грабежі - 6;
    • хуліганства - 26;
    • крадіжки - 144;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 5.

    У поліції зазначили, що у 33 випадках підозрювані особи встановлені.

    При цьому, як повідомлялося, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.

    За даними поліції, загалом рівень злочинності на перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень. 

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