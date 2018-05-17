На Куренівці мопед влетів в Audi Q7 (фото, відео)

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Фото: Інформатор При повороті автомобіля на вулицю Куренівську мопед врізався в правий бік машини

Водія скутера госпіталізували в лікарню

У середу, 16 травня, на перетині вулиць Кирилівської та Куренівської сталася ДТП: мопед врізався в Audi Q7.

Аварія трапилася близько 20:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, мопед і Audi рухалися по Кирилівській в сторону вулиці Вишгородської. При повороті автомобіля на вулицю Куренівську мопед врізався в правий бік машини.

Водія скутера госпіталізували в лікарню. Він отримав травму коліна.

На місці працювала патрульна поліція і «швидка».

Через ДТП в сторону площі Тараса Шевченка утворився затор.

Як повідомлялося, 16 травня пізно ввечері в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП: Nissan Juke збив дівчину на регульованому пішохідному переході.