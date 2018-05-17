На Куренівці мопед влетів в Audi Q7 (фото, відео)
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Фото: Інформатор
При повороті автомобіля на вулицю Куренівську мопед врізався в правий бік машини
Водія скутера госпіталізували в лікарню
У середу, 16 травня, на перетині вулиць Кирилівської та Куренівської сталася ДТП: мопед врізався в Audi Q7.
Аварія трапилася близько 20:10. Про це повідомляє Інформатор.
За словами поліцейських, мопед і Audi рухалися по Кирилівській в сторону вулиці Вишгородської. При повороті автомобіля на вулицю Куренівську мопед врізався в правий бік машини.
Водія скутера госпіталізували в лікарню. Він отримав травму коліна.
На місці працювала патрульна поліція і «швидка».
Фото: Інформатор
Через ДТП в сторону площі Тараса Шевченка утворився затор.
Як повідомлялося, 16 травня пізно ввечері в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП: Nissan Juke збив дівчину на регульованому пішохідному переході.