На Лісовому масиві юнак грабував жінок (фото)

Біля лісопаркової зони 18–річний зловмисник виривав з рук мобільні телефони потерпілих

Протягом квітня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло кілька повідомлень про пограбування жінок біля лісопаркової зони на вулиці Волкова (Лісовий масив). На кожне звернення на місце виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, 2003 року народження.

«Оперативні співробітники з’ясували, що у денний час доби затриманий вибирав жінок, які саме розмовляли по телефону. Підійшовши до неї ззаду, він зненацька виривав телефон та втікав. Під час дачі показів слідчим він зізнався у скоєнні двох епізодів. Наразі у слідства є підстави вважати, що молодик причетний ще до одного аналогічного злочину, в якому потерпілою стала жінка з дитиною», – розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Слідчий Деснянського управління поліції повідомив 18-річному фігуранту про підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.