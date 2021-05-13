  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на ломбард

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Злочинець накинувся з ножем на працівницю ломбарду - Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на ломбард
    Злочинець накинувся з ножем на працівницю ломбарду
    Фото: Нацполіція

    Нападником виявився 36-річний уродженець Кіровоградської області, раніше судимий за майнові злочини

    Київські оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на ломбард на проспекті Перемоги на початку березня. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    У день нападу правоохоронці оглянули місце вчинення злочину, переглянули відеозаписи з камер, які зафіксували момент нападу, а також опитали працівницю ломбарду.

    «Ми з’ясували, що зловмисник зайшов до ломбарду під виглядом клієнта. Дочекавшись, коли працівниця вийде з-за стійки показати товар, який нібито його зацікавив, відвідувач відштовхнув її та заскочив до приміщення, де зберігалися речі. Жінка почала пручатися, тоді чоловік дістав ніж, забрав мобільний телефон та втік», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Святошинського управління Анатолій Полінкевич.

    Встановивши прикмети ймовірного зловмисника, правоохоронці передали орієнтування усім підрозділам столичної поліції.

    Після опрацювання відео з камер спостереження, що належать до системи «Безпечне місто», правоохоронці встановили маршрут руху зловмисника. Далі з’ясували, що після нападу чоловік покинув столицю та протягом кількох місяців переховувався, а коли повернувся до Києва, правоохоронці його й затримали.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на ломбард
    Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на ломбард

    «Під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили одяг, в якому він був у момент вчинення злочину, та ніж. Мобільний телефон ми вилучили у його товариша, якому він продав», – повідомив Полінкевич.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру.

    «Наразі ми перевіряємо причетність 36-річного уродженця Кіровоградської області, раніше судимого за майнові злочини, до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва. Запобіжний захід йому обере суд. Наступні дванадцять років підозрюваний може провести за ґратами», – додав правоохоронець.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування злочин ломбард
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies