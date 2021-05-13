Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на ломбард

Нападником виявився 36-річний уродженець Кіровоградської області, раніше судимий за майнові злочини

Київські оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на ломбард на проспекті Перемоги на початку березня. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

У день нападу правоохоронці оглянули місце вчинення злочину, переглянули відеозаписи з камер, які зафіксували момент нападу, а також опитали працівницю ломбарду.

«Ми з’ясували, що зловмисник зайшов до ломбарду під виглядом клієнта. Дочекавшись, коли працівниця вийде з-за стійки показати товар, який нібито його зацікавив, відвідувач відштовхнув її та заскочив до приміщення, де зберігалися речі. Жінка почала пручатися, тоді чоловік дістав ніж, забрав мобільний телефон та втік», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Святошинського управління Анатолій Полінкевич.

Встановивши прикмети ймовірного зловмисника, правоохоронці передали орієнтування усім підрозділам столичної поліції.

Після опрацювання відео з камер спостереження, що належать до системи «Безпечне місто», правоохоронці встановили маршрут руху зловмисника. Далі з’ясували, що після нападу чоловік покинув столицю та протягом кількох місяців переховувався, а коли повернувся до Києва, правоохоронці його й затримали.

«Під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили одяг, в якому він був у момент вчинення злочину, та ніж. Мобільний телефон ми вилучили у його товариша, якому він продав», – повідомив Полінкевич.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру.

«Наразі ми перевіряємо причетність 36-річного уродженця Кіровоградської області, раніше судимого за майнові злочини, до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва. Запобіжний захід йому обере суд. Наступні дванадцять років підозрюваний може провести за ґратами», – додав правоохоронець.