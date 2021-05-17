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    На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)

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    Пограбування магазину сталося на вулиці Ревуцького - На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)
    Пограбування магазину сталося на вулиці Ревуцького
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник забрав із каси магазину понад 1800 гривень виторгу

    До Дарницького управління поліції звернулась адміністратор магазину на вулиці Ревуцького, яка повідомила про те, що невідомий, погрожуючи ножем, забрав гроші з каси. На виклик прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники та кінологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками встановили особу правопорушника та його місцезнаходження.

    «Зловмисником виявився раніше судимий за розбій уродженець Луганської області, 1962 року народження. Останнім часом він проживав у хостелі, де його й затримали. Ми встановили, що чоловік зайшов до одного з магазинів та під погрозою ножа намагався відібрати гроші у продавця. Проте, це йому не вдалося, оскільки до магазину зайшли відвідувачі. Тож правопорушник пішов до іншого магазину, де скоїв аналогічний злочин та відібрав понад 1800 гривень виторгу у продавчині», – розповів тимчасово виконуючий обов’язків начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

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    На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)
    На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)
    На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал гроші пограбування чоловік злочин магазин
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    На Позняках рецидивіст під погрозою ножа пограбував магазин (фото)