  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Майдані з’явиться скульптура з елементів зруйнованих мозаїк

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні&nbsp;руйнуються твори українського радянського монументально-декоративного мистецтва - На Майдані з’явиться скульптура з елементів зруйнованих мозаїк
    В Україні руйнуються твори українського радянського монументально-декоративного мистецтва
    Фото: Культурний ландшафт

    Проект покликаний зупинити руйнування радянських мозаїк

    Біля Майдану Незалежності у Києві встановлять монументальну скульптуру, яка складатиметься з елементів колись зруйнованих радянських мозаїк з усієї України.

    Проект художниці Жанни Кадирової та спільноти активістів-пам’яткоохоронців називається «Культурний ландшафт», він покликаний зупинити руйнування радянських мозаїк, та зауважити, як багато їх вже втрачено.

    Автори проекту у Facebook зазначають, що сьогодні в Україні існує кілька тисяч творів українського радянського монументально-декоративного мистецтва. Точна кількість невідома, оскільки в офіційному полі досі не існує жодного переліку чи бази даних таких об’єктів. Ніхто не відповідає за їх збереження, відсутні механізми захисту, і тому мозаїки досить швидко зникають. Ремонти, реконструкції та боротьба за комерційну нерухомість повсякчас є згубними для цих творів мистецтва.

    «Ми плануємо віднайти та зібрати пошкоджені мозаїки з різних регіонів України, разом з історіями їх створення і руйнування. Це буде своєрідний меморіал знищеному мистецтву, а водночас — спільнотворення заради збереження культурної спадщини. Ми будемо поширювати досвіди активістів(ок) з різних міст, котрі опікуються долею монументального мистецтва в нашій країні, вивчають та захищають його», - зазначили автори проекту.

    Усі поціновувачі монументально-декоративного мистецтва можуть долучитися до проекту «Культурний ландшафт», повідомивши про випадки руйнування мозаїк (вітражів, сграфіто, тощо) у населених пунктах України.

    До слова, минулого року орендарі комерційних приміщень в будинку на бульварі Лесі Українки, 28 в Печерському районі Києва знищили частину мозаїки, розширивши вхід.

    Теги: Київ культура мистецтво пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies