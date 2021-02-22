На Майдані з’явиться скульптура з елементів зруйнованих мозаїк

Проект покликаний зупинити руйнування радянських мозаїк

Біля Майдану Незалежності у Києві встановлять монументальну скульптуру, яка складатиметься з елементів колись зруйнованих радянських мозаїк з усієї України.

Проект художниці Жанни Кадирової та спільноти активістів-пам’яткоохоронців називається «Культурний ландшафт», він покликаний зупинити руйнування радянських мозаїк, та зауважити, як багато їх вже втрачено.

Автори проекту у Facebook зазначають, що сьогодні в Україні існує кілька тисяч творів українського радянського монументально-декоративного мистецтва. Точна кількість невідома, оскільки в офіційному полі досі не існує жодного переліку чи бази даних таких об’єктів. Ніхто не відповідає за їх збереження, відсутні механізми захисту, і тому мозаїки досить швидко зникають. Ремонти, реконструкції та боротьба за комерційну нерухомість повсякчас є згубними для цих творів мистецтва.

«Ми плануємо віднайти та зібрати пошкоджені мозаїки з різних регіонів України, разом з історіями їх створення і руйнування. Це буде своєрідний меморіал знищеному мистецтву, а водночас — спільнотворення заради збереження культурної спадщини. Ми будемо поширювати досвіди активістів(ок) з різних міст, котрі опікуються долею монументального мистецтва в нашій країні, вивчають та захищають його», - зазначили автори проекту.

Усі поціновувачі монументально-декоративного мистецтва можуть долучитися до проекту «Культурний ландшафт», повідомивши про випадки руйнування мозаїк (вітражів, сграфіто, тощо) у населених пунктах України.

До слова, минулого року орендарі комерційних приміщень в будинку на бульварі Лесі Українки, 28 в Печерському районі Києва знищили частину мозаїки, розширивши вхід.