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    Стало відомо, хто замінив Марину Порошенко на посаді голови Українського культурного фонду

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    <span>Михайло Захаревич очолив Український культурний фонд&nbsp;</span> - Стало відомо, хто замінив Марину Порошенко на посаді голови Українського культурного фонду
    Михайло Захаревич очолив Український культурний фонд 
    Фото: УП

    Захаревич з 2018 року є генеральним директором-художнім керівником театру Франка

    Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового керівника Українського культурного фонду.

    Про це повідомляється на сайті Фонду. Ним став Михайло Захаревич.

    Відомо, що Захаревич є генеральним директором і художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

    У 1996-2000 роках був заступником міністра культури і мистецтв України.

    Він є народним артистом України.

    Михайло Захаревич народився 26 вересня 1950 року на Вінниччині. У 1972 році закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв імені Котляревського. Творча біографія розпочалася на посаді актора в Запорізькому обласному музично-драматичному театрі. Очолює Асоціацію директорів театрів України.

    До Захаревича Український культурний фонд очолювала Марина Порошенко, політична діячка і дружина п’ятого президента України. Утім, у грудні 2019 року вона написала заяву на звільнення.

    Нещодавно Порошенко розповіла, що за період її керівництва Українським культурним фондом українським митцям вдалося реалізувати близько 700 проєктів. 

    Український культурний фонд – держустанова, створена у 2017 році. Діяльність фонду координує Мінкульт. УКФ сприяє реалізації держполітики у сфері культури та мистецтв, фінансово підтримує вітчизняні проєкти, популяризує українську культуру.

    Теги: Мінкульт культура театр мистецтво Марина Порошенко Михайло Захаревич
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