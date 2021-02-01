Стало відомо, хто замінив Марину Порошенко на посаді голови Українського культурного фонду

Захаревич з 2018 року є генеральним директором-художнім керівником театру Франка

Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового керівника Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті Фонду. Ним став Михайло Захаревич.

Відомо, що Захаревич є генеральним директором і художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У 1996-2000 роках був заступником міністра культури і мистецтв України.

Він є народним артистом України.

Михайло Захаревич народився 26 вересня 1950 року на Вінниччині. У 1972 році закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв імені Котляревського. Творча біографія розпочалася на посаді актора в Запорізькому обласному музично-драматичному театрі. Очолює Асоціацію директорів театрів України.

До Захаревича Український культурний фонд очолювала Марина Порошенко, політична діячка і дружина п’ятого президента України. Утім, у грудні 2019 року вона написала заяву на звільнення.

Нещодавно Порошенко розповіла, що за період її керівництва Українським культурним фондом українським митцям вдалося реалізувати близько 700 проєктів.

Український культурний фонд – держустанова, створена у 2017 році. Діяльність фонду координує Мінкульт. УКФ сприяє реалізації держполітики у сфері культури та мистецтв, фінансово підтримує вітчизняні проєкти, популяризує українську культуру.