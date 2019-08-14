На мережі водопостачання у Києві масові аварії: без води будинки на 13-ти вулицях
Частина киян залишилася без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Станом на 16:00 14 серпня, через аварії на мережі відсутнє водопостачання будинків на 13-ти вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Замковецька, 13-19, 34-46;
- бул. Ігоря Шамо, 6;
- вул. Казимира Малевича, 86Д;
- вул. Академіка Заболотного, 118;
- пр-т. Валерія Лобановського 140;
- пр-т. Визволителів, 2;
- пр-т. Володимира Маяковського, 60/10;
- вул. Якуба Коласа, 3/1;
- вул. Петра Чаадаєва, 3;
- вул. Зодчих, 26Б;
- вул. Львівська, 12-14;
- вул. Василя Липківського, 22, 24, 26, 28,30, 32, 34;
- вул. Стадіонна, 14, 16/6;
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Вранці у середу повідомлялося про відсутність водопостачання будинків на п’яти вулицях Києва.