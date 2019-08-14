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    На мережі водопостачання у Києві масові аварії: без води будинки на 13-ти вулицях

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    Частина киян залишилася без води - На мережі водопостачання у Києві масові аварії: без води будинки на 13-ти вулицях
    Частина киян залишилася без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Станом на 16:00 14 серпня, через аварії на мережі відсутнє водопостачання будинків на 13-ти вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

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    • вул. Замковецька, 13-19, 34-46;
    • бул. Ігоря Шамо, 6;
    • вул. Казимира Малевича, 86Д;
    • вул. Академіка Заболотного, 118;
    • пр-т. Валерія Лобановського 140;
    • пр-т. Визволителів, 2;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 60/10;
    • вул. Якуба Коласа, 3/1;
    • вул. Петра Чаадаєва, 3;
    • вул. Зодчих, 26Б;
    • вул. Львівська, 12-14;
    • вул. Василя Липківського, 22, 24, 26, 28,30, 32, 34;
    • вул. Стадіонна, 14, 16/6;

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Вранці у середу повідомлялося про відсутність водопостачання будинків на п’яти вулицях Києва.

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