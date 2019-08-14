На мережі водопостачання у Києві масові аварії: без води будинки на 13-ти вулицях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина киян залишилася без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Станом на 16:00 14 серпня, через аварії на мережі відсутнє водопостачання будинків на 13-ти вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Замковецька, 13-19, 34-46;

бул. Ігоря Шамо, 6;

вул. Казимира Малевича, 86Д;

вул. Академіка Заболотного, 118;

пр-т. Валерія Лобановського 140;

пр-т. Визволителів, 2;

пр-т. Володимира Маяковського, 60/10;

вул. Якуба Коласа, 3/1;

вул. Петра Чаадаєва, 3;

вул. Зодчих, 26Б;

вул. Львівська, 12-14;

вул. Василя Липківського, 22, 24, 26, 28,30, 32, 34;

вул. Стадіонна, 14, 16/6;

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Вранці у середу повідомлялося про відсутність водопостачання будинків на п’яти вулицях Києва.