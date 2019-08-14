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    Через аварії у будинках на п’яти вулицях Києва немає води (адреси)

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    Вода зникла у 12-ти будинках - Через аварії у будинках на п’яти вулицях Києва немає води (адреси)
    Вода зникла у 12-ти будинках

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    Сьогодні, 14 серпня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тропініна, 3, 4, 5, 6, 8, 8А;
    • вул. Федора Максименка, 4, 4А, 6;
    • пр-т. Визволителів, 2;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 60/10;
    • вул. Михайла Донця, 3.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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    Нагадаємо, 13 серпня через аварії на мережі без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва.

    До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.

    «Київводоканал» заявив, що інформація, оприлюднена Держводагенством, наносить шкоду репутації «Київводоканалу» та безпідставно дискредитує підприємство, одним з головних принципів діяльності якого є захист навколишнього середовища

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