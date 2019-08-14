Через аварії у будинках на п’яти вулицях Києва немає води (адреси)



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Вода зникла у 12-ти будинках

Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

Сьогодні, 14 серпня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тропініна, 3, 4, 5, 6, 8, 8А;

вул. Федора Максименка, 4, 4А, 6;

пр-т. Визволителів, 2;

пр-т. Володимира Маяковського, 60/10;

вул. Михайла Донця, 3.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 13 серпня через аварії на мережі без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва.

До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.

«Київводоканал» заявив, що інформація, оприлюднена Держводагенством, наносить шкоду репутації «Київводоканалу» та безпідставно дискредитує підприємство, одним з головних принципів діяльності якого є захист навколишнього середовища