На мешканців Святошинського району чекає промивка мережі водопостачання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня

Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:

просп. Перемоги

бул. Вернадського

вул. Вітрука

вул. Краснова

вул. Депутатській

вул. Улітіна

вул. Онискевича

вул. Кримського

вул. Степанченко

вул. Кржижанівського.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня, а саме з 24:00 до 02:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформують у «Київводоканалі».

Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим цього тижня буде відключено водопостачання на низьці столичних вулиць.