На мешканців Святошинського району чекає промивка мережі водопостачання
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Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня
Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- просп. Перемоги
- бул. Вернадського
- вул. Вітрука
- вул. Краснова
- вул. Депутатській
- вул. Улітіна
- вул. Онискевича
- вул. Кримського
- вул. Степанченко
- вул. Кржижанівського.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня, а саме з 24:00 до 02:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформують у «Київводоканалі».
Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.
Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим цього тижня буде відключено водопостачання на низьці столичних вулиць.