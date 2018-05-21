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    На мешканців Святошинського району чекає промивка мережі водопостачання

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    На мешканців Святошинського району чекає промивка мережі водопостачання

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня

    Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

    У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:

    • просп. Перемоги
    • бул. Вернадського
    • вул. Вітрука
    • вул. Краснова
    • вул. Депутатській
    • вул. Улітіна
    • вул. Онискевича
    • вул. Кримського
    • вул. Степанченко
    • вул. Кржижанівського.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 на 24 травня, а саме з 24:00 до 02:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформують у «Київводоканалі».

    Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим цього тижня буде відключено водопостачання на низьці столичних вулиць.

     

     

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