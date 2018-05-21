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    Оголошено, де буде відключено водопостачання у Києві цього тижня (адреси)

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    Оголошено, де буде відключено водопостачання у Києві цього тижня (адреси)

    Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • 22 травня з 11:00 до 21:00 – вул. Черняхівського, 2/21, 4, 12 (ж/б), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (п/б); вул. Естонська, 5 (ж/б); вул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/б), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23 (п/б);
    • 22 травня з 09:00 до 22:00 – бул. Вацлава Гавела, 16 (завод Лепсе), 18 (гуртожиток); просп. Комарова, 40 (торговий центр);
    • 23 травня з 09:30 до 17:00 – вул. Стадіонна, 5, 5-Б (офіси);
    • 23 травня з 11:00 до 05:00 24 травня – просп. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин);
    • 23 травня з 22:00 до 07:00 24 травня – вул. Ярославів Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24, 24-Б (ж/б), 22 (готель);
    • 24 травня з 19:00 до 08:00 25 травня – вул. Ружинська, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/б), 30 (школа), 11-А (д/с), 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (п/б); вул. Щербаківська, 52/1 (Державна служба безпеки зв’язку); вул. Саратівська, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с); вул. Муромська, 14, 16 (п/б);
    • 24 травня з 20:00 до 07:00 25 травня – вул. Межова, 119 (ж/б); вул. Полкова, 57 (мед. заклад), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (адмін. буд.);
    • 25 травня з 09:30 до 21:00 – просп. Голосіївський, 100/2 (ж/б);
    • 30 травня з 09:00 до 24:00 – вул. Полкова, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофірма).

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

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