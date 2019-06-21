На мешканців Троєщини чекають затори: на мосту через Десенку йтиме ремонт



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Ремонт триватиме 5 днів

З 21-го до 25-го червня буде частково обмежено рух мостом над річкою Десенка у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 21:00 21 червня до 25 червня триватиме ремонт плити проїзної частини ділянки мосту над р. Десенка. У зв’язку з цим буде обмежено 2 і 3 смуги руху у напрямку Троєщини», - йдеться в повідомленні.

Під час ремонту фахівці проведуть бетонування плити під проїжджою частиною, нанесуть нову гідроізоляцію і встелять свіжий асфальтобетон.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - додали автодорівці.

Як повідомлялося, з 22 червня буде розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Попередньо вказану споруду було визнано аварійно-небезпечною. Технічний стан підтримувався протиаварійними заходами КП «Київавтошляхміст», що входить до складу КК «Київавтодор».

Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 00.00 год. 22 червня по шляхопроводу рух у напрямку центру міста буде обмежено.