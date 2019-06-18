Розпочинається капітальний ремонт аварійного Борщагівського шляхопроводу



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Борщагівський шляхопровід востаннє капітально ремонтувався в 1965 році

З 22 червня буде розпочато капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка»). Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Попередньо вказану споруду було визнано аварійно-небезпечною. Технічний стан підтримувався протиаварійними заходами КП «Київавтошляхміст», що входить до складу КК «Київавтодор».

«Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги», - розповіли у «Київавтодорі».

Повідомляється, що шляхопровід востаннє капітально ремонтувався в 1965 році.

«У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 00.00 год. 22 червня по шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка») рух у напрямку центру міста буде обмежено. Просимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в корпорації.

Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.