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    На ніч буде перекрито рух транспорту на бульварі Лесі Українки

    «Київавтодор» робить нове асфальтобетонне покриття на бульварі
    Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про часткове обмеження руху транспорту на бульварі Лесі Українки з вечора 8 травня до ранку 9 травня. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. «З 20.00 год. 08.05.2018 до 06.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на бульв. Лесі
    • Сьогодні, 11:49
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    «Київавтодор» робить нове асфальтобетонне покриття на бульварі

    Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про часткове обмеження руху транспорту на бульварі Лесі Українки з вечора 8 травня до ранку 9 травня.

    Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт.

    «З 20.00 год. 08.05.2018 до 06.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на бульв. Лесі Українки на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Госпітальної буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці –Володимирська – капітально ремонтується.

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