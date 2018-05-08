На ніч буде перекрито рух транспорту на бульварі Лесі Українки

«Київавтодор» робить нове асфальтобетонне покриття на бульварі

Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про часткове обмеження руху транспорту на бульварі Лесі Українки з вечора 8 травня до ранку 9 травня. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. «З 20.00 год. 08.05.2018 до 06.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на бульв. Лесі



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«Київавтодор» робить нове асфальтобетонне покриття на бульварі

Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про часткове обмеження руху транспорту на бульварі Лесі Українки з вечора 8 травня до ранку 9 травня.

Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт.

«З 20.00 год. 08.05.2018 до 06.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на бульв. Лесі Українки на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Госпітальної буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці –Володимирська – капітально ремонтується.