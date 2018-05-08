На ніч буде перекрито рух транспорту на бульварі Лесі Українки
- Сьогодні, 11:49
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«Київавтодор» робить нове асфальтобетонне покриття на бульварі
Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про часткове обмеження руху транспорту на бульварі Лесі Українки з вечора 8 травня до ранку 9 травня.
Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт.
«З 20.00 год. 08.05.2018 до 06.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на бульв. Лесі Українки на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Госпітальної буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.
«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці –Володимирська – капітально ремонтується.