На Володимирській триває капремонт: дорожники обіцяють надати вулиці неповторного шарму (фото)

На вул. Володимирській міняють дорожне покриття і тротуарну плитку

Одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці –Володимирська – капітально ремонтується. На сьогоднішній день ремонт триває на ділянці від пров. Рильського до Андріївського узвозу. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор». В рамках капітального ремонту оновлення торкнеться не лише проїжджої



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Заміна тротуарної плитки на вул. Володимирській

На вул. Володимирській міняють дорожне покриття і тротуарну плитку

Одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці –Володимирська – капітально ремонтується. На сьогоднішній день ремонт триває на ділянці від пров. Рильського до Андріївського узвозу. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

В рамках капітального ремонту оновлення торкнеться не лише проїжджої частини, яка отримає нове двохшарове покриття, а й тротуарів, які вдягнуться у нові ФЕМи.

«Дорожники вже завершили роботи з влаштування нижнього шару дорожнього покриття на площі 6 тис. кв. м і готуються до влаштування верхнього. Одночасно перевлаштовано 64 одиниці оглядових колодязів та 767 п. м. бортового каменю», - інформують у «Київавтодорі».

Зазначається, що важливий аспект – ремонт тротуарів. «Навіть існуюча тротуарна плитка потребувала ремонту у вигляді перекладання та заміни пошкоджених елементів, адже старі комунікації під тротуарами не раз і не два аварійно ремонтувалися, створюючи нерівності, воронки та просадки. Крім того, перекласти тротуарну плитку було необхідно і для підняття тротуарів на проектну відмітку», - повідомляють дорожники.

Після ремонту тротуари на вулиці Володимирській матимуть єдину гаму, додаючи вулиці особливого шарму та неповторності, підкреслюють у «Київавтодорі».

«Проте і до тротуарної плитки, яка наразі влаштована на вул. Володимирській, дорожники підійшли по-господарськи. Під час ремонту дорожники її акуратно відсортовують та збирають на спеціальні палети, і у подальшому вона обов’язково отримає своє «друге життя» на інших вулицях міста», - зазначають у корпорації.

Нагадаємо, що у минулому році на вул. Володимирській був виконаний капітальний ремонт на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького.

Як повідомлялося, 6 травня на всіх об’єктах капітального ремонту доріг у Києві кипіла робота.