На новорічні свята на киян чекає чарівний експрес і різдвяна казка на український лад



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Головну ялинку країни охоронятимуть українські козаки

На новорічні свята у святковому містечку на Софійській площі в Києві знову курсуватиме експреc. Про це повідомляє організатор свят, компанія Folk Ukraine.

«Доки ти грієшся запашним глінтвейном у Королівстві смаку, або робиш селфі у Королівстві лайків, дозволь своїй малечі здійснити самостійну миттєву подорож казковою країною. Подорож на чарівному потязі — безліч вражень та здійснення бажань. Приходь разом із дітьми та подаруй їм частинку різдвяного дива», - йдеться в повідомленні Folk Ukraine.

Чарівний полярний експрес домчить пасажирів у чотири королівства, де почнеться казкова історія.

Цьогоріч тематикою свята на Софійській площі стане казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. «Саме Лускунчик втілює перемогу добра над злом і є символом Нового року та Різдва в Європі. Ми ж поєднаємо його історію з українськими традиціями», - розповіли організатори.

19 грудня новорічне містечко відкриє Святий Миколай. «Оберігати оксамитову красуню випала честь нашим українським козакам, щоб жодна миша не прослизнула!» - повідомили у Folk Ukraine.

Нагадаємо, головна ялинка країни на Софійській площі чекатиме на киян та гостей міста у період з 19 грудня 2019 року по 13 січня 2020-го, а на Контрактовій площі з 14 грудня 2019-го по 19 січня 2020-го.