Стало відомо, що чекає на киян під час новорічних свят



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Новорічна ялинка буде встановлена на Софійській площі Фото: Folk Ukraine

Головна ялинка країни відкриється на Софійській площі 19 грудня

До новорічних свят залишилося менш ніж три місяці. Головна ялинка країни на Софійській площі чекатиме на киян та гостей міста у період з 19 грудня 2019 року по 13 січня 2020-го, а на Контрактовій площі з 14 грудня 2019-го по 19 січня 2020-го.

Як повідомляє організатор свят, компанія Folk Ukraine, цей місяць буде насичений концертною програмою від відомих виконавців. «Креативні фото-зони, атракціони, численні фуд-корти, сувеніри – і це лише маленька частина приємностей, які ми для вас підготували. Насолоджуйтесь атмосферою новорічних свят під ритмічні танці та запашний, гарячий глінтвейн», - йдеться в анонсі свят.

«На Софійській площі пануватиме справжня казка. Ви зможете не тільки поринути у чарівний світ пригод про Лускунчика, а й сфотографуватися з улюбленими героями. Контрактова площа, як завжди, нагадає вам про кращі українські традиції», - йдеться в повідомленні.

Тематика цього року – Опішня, або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю.

«Скульптури гіганти, ілюмінація, гірки, ковзанка, атракціони, смачна і гаряча їжа чекають вас в серці столиці», - повідомили організатори.