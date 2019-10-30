На сучасному освітленні Київ за рік зекономив 11 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вже замінили понад 22 тисячі старих вуличних світильників

У Києві з 2017 року замінили вже понад 22 тисячі старих вуличних світильників на нові й сучасні. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми робимо наше місто світлішим і безпечнішим. Нове сучасне LED-освітлення вже сяє на майже 350 об’єктах столиці - на вулицях і проспектах, у парках та зонах відпочинку, на мостах і нових турстичних локаціях. До кінця 2019 року у Києві буде встановлено загалом понад 30 тисяч світодіодних світильників. Усього ж з 2017-го вже замінили понад 22 тисячі старих світильників», - зазначив Кличко у дописі.

За словами мера Києва, у 2018 році завдяки заміні ртутних та натрієвих світильників на нові - світлодіодні - місто зекономило на витратах на електроенергію майже 11 мільйонів гривень.

Нове освітлення вже працює, зокрема, на Дніпровській набережній, бульварах Дружби народів і Академіка Вернадського, Ігоря Шамо та Лесі Українки, на Набережному шосе, проспектах Оболонському та Павла Тичини, на Трухановому острові, на вулицях Анни Ахматової, Березняківській, Бориспільській, Електротехнічній, Дружківській, Саксаганського, Жилянській, Московській, Івана Гонти, вулиці Кібальчича та багатьох інших.

Також LED-освітлення облаштували в багатьох парках та скверах столиці.