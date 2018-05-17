На НСК «Олімпійський» майже вдвічі збільшено кількість відеокамер

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Фото: Getty Images НСК «Олімпійський» перед фіналом Ліги чемпіонів

8 травня комісія УЄФА перевірятиме стадіон

На сьогодні роботи на НСК «Олімпійський» виконані на 100%, закінчується документальне оформлення, проведено тестування всіх систем. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов 16 травня, перевіривши завершення ремонтних робіт до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Міністр зазначив, що відповідно до проекту, ремонт стадіону тривав близько чотирьох місяців. З державного бюджету було виділено 103 мільйонів гривень, інформує прес-служба міністерства.

Комплекс робіт складався із капітального ремонту даху, інформаційних мереж стадіону, інженерних мереж енергозабезпечення, мереж водопостачання та водовідведення, налаштування системи пожежогасіння, подачі електроенергії, мереж освітлення арени стадіону, електричних мереж, вентиляції, гідроізоляції, благоустрою території стадіону та внутрішніх приміщень стадіону тощо.

За словами міністра, нині система відеоспостереження налічує 500 камер, які дають чітку та ясну картину, що дозволить відслідковувати всі хуліганські дії і потім відправляти відповідні фотографії до Національної поліції для вжиття відповідних заходів. До початку ремонтних робіт функціонувало близько 300 камер, які давали не дуже гарне розширення.

18 травня стадіон перевірятиме комісія УЄФА, буде проведено тестування всіх систем, які вводяться в експлуатацію.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявили, що на сьогодні у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.