Київські чиновники звітують про готовність міста до фіналів Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі локації практично підготовлені до великого футбольного свята

На сьогодні у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018. Про це в рамках розширеного засідання Колегії КМДА повідомив радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві Андрій Мирошніченко.

«Щотижня ми проводимо виїзні наради, в рамках яких інспектуємо всі локації та контролюємо своєчасне виконання всіх робіт. На сьогодні практично вони підготовлені. Київ готовий до фіналів Ліги чемпіонів», – сказав він.

Проте Мирошніченко наголосив, що варто особливу увагу приділити дотриманню захисту прав інтелектуальної власності УЄФА.

«Є занепокоєння можливістю появи торгівлі контрафактною продукцією, проведення несанкціонованих рекламних акцій із використанням символіки Ліги чемпіонів. У зв’язку з цим, прошу внести до протоколу колегії окремі пункти, які забезпечать необхідний рівень захисту, в тому числі, через проведення роз’яснювальної роботи серед підприємців щодо неприпустимості самовільного використання будь-яких об’єктів інтелектуальної власності УЄФА», – підкреслив він.

Окрім того, важливим є питання організації мітинг-поінтів – це технічні зони, де будуть знаходиться фанати «Реала» і «Ліверпуля». Перші облаштують зону на території біля «Палацу «Україна», другі – у парку ім. Т. Шевченка. На кожному з мітинг-поінтів очікується близько 15 тисяч присутніх фанатів.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/18 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

Нагадаємо також, що у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження останніх поїздів).