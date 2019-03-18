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    На Оболоні невідомі підпалили магазин Roshen

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    <p>Пожежа виникла на фасадній стіні із зовнішньої сторони магазину</p> - На Оболоні невідомі підпалили магазин Roshen

    Пожежа виникла на фасадній стіні із зовнішньої сторони магазину

    З місця події вилучили речовину невідомого походження

    У неділю, 17 березня, о 22:50 сталася пожежа в магазині Roshen на проспекті Оболонський 49, що у Оболонському районі столиці.

    Пожежа виникла на фасадній стіні із зовнішньої сторони будівлі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 23:11 пожежу локалізовано, а о 23:17 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено утеплювач на площі 2 кв. м.

    На місце пожежі виїжджало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовуються.

    Як повідомили Українській правді у прес-службі поліції Києва, з місця події вилучили речовину невідомого походження, її направили на проведення експертизи.

    Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.

    Нагадаємо, 15 лютого сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.

    пожежа
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