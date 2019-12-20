На Оболоні в Києві невідомий пограбував прокурора



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Грабіжник вирвав із рук прокурора сумку

У четвер, 19 грудня, ввечері на Оболонському проспекті у Києві сталося пограбування прокурора.

Співробітник прокуратури повертався додому, коли невідомий вирвав у нього з рук сумку. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У сумці були документи, серед яких службове посвідчення, банківські картки та гроші на суму близько півтори тисячі гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).

Нагадаємо, на пленарному засіданні Київської міської ради 19 грудня начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко відзвітував стосовно стану правопорядку, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Києва за 2019 рік.

За його словами, кількість злочинів у столиці цього року порівняно із попередніми знизилася.

«Протягом 2019 року у столиці було скоєно 69 умисних убивств. Минулого року – 87. Наразі не розкрито лише 3 вбивства. Продовжується тенденція зменшення кількості незаконних заволодінь транспортними засобами – цьогоріч їх на 200 менше. Загалом маємо позитивну динаміку по злочинах майнової спрямованості. Наприклад, якщо на добу в 2016 року ставалося 17 грабежів, то зараз 5. За вчинення майнових злочинів затримано 168 угрупувань, це майже 500 осіб», - зазначив Крищенко.