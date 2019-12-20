Три нерозкритих вбивства і 500 затриманих грабіжників: поліція Києва відзвітувала за рік



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Начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко у Київраді надав інформацію стосовно стану правопорядку за 2019 рік

За 2019 рік столична поліція прийняла 1,3 млн викликів

На пленарному засіданні Київської міської ради 19 грудня депутати заслухали інформацію стосовно стану правопорядку, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Києва за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відтак, столична поліція прийняла понад 1,3 млн викликів. Правоохоронці протягом року здійснили понад 780 тисяч виїздів на місце злочину. Це приблизно 2300 викликів на добу.

«Протягом 2019 року у столиці було скоєно 69 умисних убивств. Минулого року – 87. Наразі не розкрито лише 3 вбивства. Продовжується тенденція зменшення кількості незаконних заволодінь транспортними засобами – цьогоріч їх на 200 менше. Загалом маємо позитивну динаміку по злочинах майнової спрямованості. Наприклад, якщо на добу в 2016 року ставалося 17 грабежів, то зараз 5. За вчинення майнових злочинів затримано 168 угрупувань, це майже 500 осіб», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 158 злочинів на 10 тисяч населення. У 2018 році цей показник складав 191 протиправних діянь. Рівень розкриття злочинів більший, ніж минулого року – понад 27%.

«Також поліція значну увагу приділяє незаконному обігу зброї. З початку року у Києві було вилучено 188 пістолетів, 77 рушниць, 11 автоматів, 42 ручних протитанкових гранатомети, 5 кулеметів, 142 гранати, 25 тисяч патронів, 26 кг вибухівки», - повідомив Крищенко.

Згідно з даними поліції, у Києві було зареєстровано 3500 фактів незаконного обігу наркотиків.