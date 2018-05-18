На Одеській площі Opel збив п’яного чоловіка, який перебігав 8-смугову дорогу

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Фото: Інформатор ДТП на Одеській площі

Добряче п'яний чоловік перебігав дорогу з пляшкою пива в руках

У четвер, 17 травня, на Одеській площі Opel збив порушника: п'яний чоловік перебігав 8-смугову дорогу.

Аварія трапилася близько 23:50. Про це повідомляє Інформатор.

Opel Astra їхав в бік Білої Церкви по Одеській трасі. За словами водія, він рухався зі швидкістю не більше 70 кілометрів на годину. У цей момент під мостом перебігав дорогу чоловік. Водій не встиг зорієнтуватися і збив людину. Потерпілий розбив лобове скло. За словами водія, швидше за все, отримав струс. Чоловіка госпіталізували.

На місці аварії валялася пляшка пива. Як розповів водій, потерпілий перебігав з нею дорогу. Також він вже був добряче п'яний.

Поліція веде слідство.

Як повідомлялося, 18 травня на Окружній дорозі Daewoo Nubira збив дівчину-порушника: вона намагалася перебігти 10-смугову дорогу.