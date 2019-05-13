На одній з вулиць Києва зловили єнота (фото)



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Наразі єнот знаходиться в гаражі Команди порятунку тварин Фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

Команда порятунку тварин шукає власника єнота

В саду у приватному секторі на одній з вулиць Києва з'явився єнот. Люди помітили, що їх собака на щось гавкає, і знайшли єнота, який сховався за дровами. Вони звернулися до Команди порятунку тварин. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

«Після довгої погоні по саду єнот (єнотовидний собака) був виловлений. Наразі він знаходиться в гаражі Команди (будинки тваринами вже переповнені, місця для єнота немає)», - йдеться в повідомленні.

У Команді порятунку тварин припускають: оскільки місце, де знайшли єнота, знаходиться далеко від лісів, ймовірно, єнот у когось втік. «Особливих прикмет у нього немає, тому ідентифікація господаря буде проводиться по району, де його втратили», - розповіли рятівники.

Наразі вони шукають, хто може взяти єнота на тимчасове утримання до виявлення власників.

Нагадаємо, у лютому цього року Команда порятунку тварин у Києві звільнила із капкана бобра, який тривалий час жив на вулиці Срібнокільській в озері «Срібний кіл».