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    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)

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    Бобра звільнили з капкана і привезли до ветклініки - Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Бобра звільнили з капкана і привезли до ветклініки
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    У капкан потрапив бобер, який тривалий час жив у озері «Срібний кіл»

    Команда порятунку тварин у Києві звільнила із капкана бобра, який тривалий час жив на вулиці Срібнокільській в озері «Срібний кіл». Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

    Бобра вже добре знали і місцеві жителі, і співробітники закладів на березі озера. Вдень 11 лютого співробітники одного із закладів, стурбовані довгою відсутністю бобра на місці, вирушили на пошуки, і виявили, що бобер потрапив у капкан, встановлений браконьєром.

    Люди звернулися в Команду порятунку тварин.

    Члени команди дістали бобра на берег, після чого з нього зняли капкан. «В цей же час за здобиччю прийшов браконьєр, який намагався підійти до капкана непомітно, але був вчасно виявлений. На жаль, підозрюваний втік», - йдеться в повідомленні.

    Бобер був екстрено госпіталізований до ветклініки. У тварини складний перелом передньої лапи, велика втрата крові.

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    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    У Команді порятунку тварин сподіваються, що не байдужі кияни допоможуть знайти браконьєра.

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