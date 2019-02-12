Біля озера в Києві браконьєри встановили капкани: є жертви (фото)



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Бобра звільнили з капкана і привезли до ветклініки Фото: Kyiv Animal Rescue Group

У капкан потрапив бобер, який тривалий час жив у озері «Срібний кіл»

Команда порятунку тварин у Києві звільнила із капкана бобра, який тривалий час жив на вулиці Срібнокільській в озері «Срібний кіл». Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

Бобра вже добре знали і місцеві жителі, і співробітники закладів на березі озера. Вдень 11 лютого співробітники одного із закладів, стурбовані довгою відсутністю бобра на місці, вирушили на пошуки, і виявили, що бобер потрапив у капкан, встановлений браконьєром.

Люди звернулися в Команду порятунку тварин.

Члени команди дістали бобра на берег, після чого з нього зняли капкан. «В цей же час за здобиччю прийшов браконьєр, який намагався підійти до капкана непомітно, але був вчасно виявлений. На жаль, підозрюваний втік», - йдеться в повідомленні.

Бобер був екстрено госпіталізований до ветклініки. У тварини складний перелом передньої лапи, велика втрата крові.

У Команді порятунку тварин сподіваються, що не байдужі кияни допоможуть знайти браконьєра.