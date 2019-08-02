На одній з вулиць на Позняках впродовж двох ночей буде обмежено рух



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Ремонт триватиме на вулиці Драгоманова від будинку №25 до будинку №17

Проводитиметься асфальтування вулиці Драгоманова

У вихідні 3 і 4 серпня у Дарницькому районі проводитимуться ремонтні роботи на частині вул. Драгоманова (від будинку №25 до будинку №17). Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Працюватимемо впродовж 2 ночей: з 20:00 3 серпня до 6:00 4 серпня і з 20:00 4 серпня до 6:00 5 серпня (у ніч проти суботи і проти неділі)», - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух вул. Драгоманова буде частково обмежено, а виїзд на вул. Кошиця повністю перекрито.

«Просимо автовласників не паркувати машини на цій ділянці вулиці. Перепрошуємо за незручності», - додали в «Київавтодорі».

До слова, 1 серпня вантажний автомобіль розлив бетон на понад 800 метрів вулиці Бульварно-Кудрявської (від вул. Дмитрівської до будинку №15). Працівник компанії, яка займається транспортуванням бетону, відмовився оплачувати прибирання розлитого бетону.