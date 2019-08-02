У центрі Києва бетоновоз залив бетоном дорогу (фото)



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Залита бетоном вулиця Бульварно-Кудрявська Фото: Київавтодор

Шляхово-експлуатаційне управління Шевченківського району позиватиметься до суду, щоб компанія-перевізник бетону відшкодувала завдані збитки

У четвер, 1 серпня, вантажний автомобіль розлив бетон на понад 800 метрів вулиці Бульварно-Кудрявської (від вул. Дмитрівської до будинку №15). Факт зафіксував небайдужий водій і одразу повідомив у ШЕУ Шевченківського району КК «Київавтодор».

Дорожники, які приїхали на місце, викликали інспекторів КП «Київблагоустроій» і працівників поліції. Про це повідомляє пресслужба дорожників.

Також на місце приїхав представник компанії, яка займається транспортуванням бетону. «Чоловік погрожував працівникам ШЕУ Шевченківського району і відмовився оплачувати прибирання розлитого бетону. Поліція склала протокол про адміністративне порушення, у якому не йдеться про відшкодування витрат водієм бетоновоза чи компанією. Хоч актом обстеження ділянки вулично-шляхової мережі чітко йдеться про те, що «ділянку визнано забрудненою бетоном», - розповіли в «Київавтодорі».

Прибрали розлитий бетон дорожники власними силами впродовж години після інциденту (не допустили, щоб бетон затвердів).

ШЕУ Шевченківського району позиватиметься до суду, щоб компанія-перевізник бетону відшкодувала завдані збитки.