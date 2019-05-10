На Печерську горів ресторан



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Рятувальники ліквідували пожежу у ресторані Фото: ДСНС

Загоряння виникло у вентиляційній шахті ресторану

Сьогодні, 10 травня, сталася пожежа в одному із закладів харчування на бульв. Дружби народів, що у Печерському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:13.

«На місце події було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що в 1-поверховій будівлі закладу харчування сталося загоряння жирових відкладень у вентиляційній шахті», - інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

О 12:42 пожежу було локалізовано, а о 12:58 - ліквідовано.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання встановлюється.

За даними Інформатора, пожежа сталася у ресторані Loft Burgers.