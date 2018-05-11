На Печерську облаштовують спеціальні доріжки для незрячих

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Фото: Київавтодор Тактильно-направляюча доріжка для незрячих

Доріжки прокладають від виходу зі станції метро «Кловська» до об’єктів Українського товариства сліпих

У Києві завершуються роботи з влаштування тактильно-направляючої доріжки, яка полегшить дорогу незрячим людям до важливих для них об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«У Печерському районі столиці розташовані 2 важливих для незрячих людей об’єкти інфраструктури – Центральне правління Українського товариства сліпих та поруч з ним Центральна бібліотека товариства – чудове місце зустрічі та спілкування незрячих та слабозорих людей», - зазначають дорожники.

Щоб полегшити дорогу до цих важливих для незрячих людей об’єктів інфраструктури, зробити її більш безпечною та комфортною, автодорівці, на прохання Товариства, облаштовують від виходу зі станції метро «Кловська» до цих об’єктів спеціальну тактильно-направляючу доріжку.

Наразі роботи знаходяться на завершальному етапі, влаштовано майже 80% доріжки, і вже найближчими днями роботи будуть завершені повністю.

Як повідомлялося, у рамках реконструкції, капітального і поточного ремонтів доріг, із метою упорядкування руху та наведення ладу з паркуванням на вулицях столиці комунальна корпорація «Київавтодор» приступила до облаштування спеціальних «кишень» для паркування та зупинок автотранспорту.